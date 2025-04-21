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Тара Драгаш: "Для меня было честью оказаться на подиуме в Баку"

Гимнастика
Новости
21 Апреля 2025 13:04
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Тара Драгаш: "Для меня было честью оказаться на подиуме в Баку"

«Я не ожидала медали, но для меня было честью оказаться на подиуме в Баку вместе с гимнастками мирового класса».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила итальянская грация Тара Драгаш, рассказавшая о завоевании бронзы в упражнении с лентой на Кубке мира на Национальной арене гимнастики.

Она подчеркнула, что в квалификации поначалу чувствовала себя неуверенно.

«К концу первого дня я была очень подавлена, но затем сказала себе, что надо пойти ва-банк. Поэтому после упражнения с булавами и лентой в многоборье все изменилось. Мне удалось завершить абсолютное первенство на пороге десятки.

Что касается финала с лентой, то я просто не хотела произвести плохого впечатления. Надо было показать всем, даже себе, что я заслуживаю быть там, на пьедестале. Я впервые нахожусь на пьедестале Кубка мира, надеюсь, не в последний раз», - заключила Драгаш.

İdman.biz

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