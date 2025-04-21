Украинка выиграла наибольшее количество наград на Кубке мира в Баку

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла наибольшее количество наград на Кубке мира в Баку.

Как передает İdman.biz, она одержала победу с обручем, завоевала серебро в многоборье, с мячом и лентой, а также стала третьей с булавами.

Две золотые медали на счету олимпийской чемпионки Дарьи Варфоломеев. Немецкая грации выиграла финалы с обручем и лентой. Тогда как другая героиня Летних Игр - бронзовая призер София Раффаэлли из Италии стала первой в многоборье.

Победу с мячом одержала киприотка Вера Туголукова.

Что касается групповых команд, то все три золотые медали ушли в разные страны. Болгария заняла первое место в многоборье, олимпийские чемпионки из Китая победили в упражнении с пятью лентами, а японки - с тремя мячами и двумя обручами.

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