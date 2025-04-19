Финал американки в битве европеек на Кубке мира в Баку

Рин Кейс стала единственной гимнасткой не из Европы, пробившейся в финал Кубка мира в Баку после первых двух видов.

Как передает İdman.biz, американская грация в квалификации упражнения с обручем заняла восьмое место, что гарантировало ей выход в финал.

Также в Топ-8 с обручем пробились Стилиана Николова (Болгария), Таисия Онофрийчук (Украина), София Раффаэли (Италия), Алина Гарнасько, Анастасия Салос (обе AIN), Гокче Эмир (Турция) и Вера Туголукова (Кипра).

А в финале с мячом выступят Дарья Варфоломеев (Германия), Маян Сумкин (Израиль), а также упоминавшиеся выше Николова, Раффаэли, Салос, Горнасько, Туголукова и Онофрийчук.

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