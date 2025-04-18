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Дарья Варфоломеев: "Рада вновь находиться в Баку"

Гимнастика
Новости
18 Апреля 2025 15:14
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Дарья Варфоломеев: "Рада вновь находиться в Баку"

Олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев является одной из главных звезд мировой художественной гимнастики.

Как передает İdman.biz, в первый день Кубка мира в Баку немецкая гимнастка показала композиции с обручем и мячом, а затем поделилась впечатлениями от выступлений.

«Я рада вновь находиться в Баку и демонстрировать те упражнения, которые буду еще обкатывать по ходу сезона. Есть еще над чем работать, так что будет продолжать оттачивать композиции», - подчеркнула Варфоломеев.

Говоря о задачах на Кубке мира, она отметила: «Рассчитываю не только на награды, а сколько на то, чтобы приехать и выступать так, чтобы и моему тренеру понравилось, и мне самой. Чтобы видно было, на каком текущем уровне мы находимся».

Также Варфоломеев добавила, что у нее нет особых предпочтений в плане любимых предметов: «Я стараюсь в каждом упражнении показать что-то интересное, мне нравятся все они. Каждая композиция отличается по своему, поэтому не могу выделить какой-то один».

Отметим, что в прошлом году на Кубке мира в Баку Варфоломеев завоевала четыре золотые и одну бронзовую награду.

İdman.biz

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