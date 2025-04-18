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Чемпионка Европы: "У нас есть два шанса на медали, постараемся, чтобы они тоже были золотыми"

Гимнастика
Новости
18 Апреля 2025 11:30
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Чемпионка Европы: "У нас есть два шанса на медали, постараемся, чтобы они тоже были золотыми"

«Атмосфера соревнований великолепна».

Об этом İdman.biz заявила акробатка сборной Азербайджана Разия Сеидли.

Гимнастка оценила свое выступление на чемпионате Европы в Люксембурге. Сеидли, которая выиграла золотую медаль в темповых упражнениях смешанного парного разряда с Агасифом Рагимовым, выразила свою радость по поводу того, что они защитили свой титул:

«Мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям. Вчера выступили в темповых упражнениях. Наш результат был хорошим. Мы вышли в финальный этап с первого места. Смогли защитить свое первое место, набрав высокие баллы в решающем выступлении. Однако соревнования еще не закончены. После этого осталось три дня. У нас есть шанс на две медали. Сделаем все возможное, чтобы они тоже были золотыми».

Отметим, что чемпионат Европы по акробатике, в котором принимают участие 359 спортсменов из 23 стран, завершится 20 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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