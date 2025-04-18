Горнасько захватила лидерство на Кубке мира в Баку - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, в утренней сессии выступили спортсменки из группы А. В многоборье захватила Алина Горнасько. Белорусская грация, выступающая по нейтральным флагом, за выступление с обручем и мячом набрала в сумме 55.800 баллов. На втором месте расположилась Вера Туголукова (Кипр, 54.600), а на третьей строчке в абсолютном первенстве расположилась Лиа Каллио (Финляндия, 50.550).

Впрочем, впереди выступление главных фаворитов. На ковер выйдут олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев (Германия), бронзовая призер Летних Игр София Рафаэлли (Италия), абсолютная чемпионка Европы Стилиана Николова и другие грации.

Азербайджан в индивидуальном зачете представляют Камилла Сеидзаде и Зохра Джафарова.

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09:16

Сегодня в Баку начинается Кубок мира по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие грации из 39-ти стран. Команда Азербайджана представлена двумя индивидуалками - Камиллой Сеидзаде и Зохрой Джафаровой.

В первый день личницы исполнят упражнения с обручем и мячом.

В вечерней части программы свои выступления покажут команды по групповым упражнениям.

На Кубке мира выступит ряд звездных имен. Среди них олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев (Германия), бронзовая призер Летних Игр София Рафаэлли (Италия), абсолютная чемпионка Европы Стилиана Николова, олимпийские чемпионки в групповых упражнениях из Китая и другие.

İdman.biz