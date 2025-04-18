Медальный урожай акробатов на чемпионате Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по акробатике открыла счет завоеванным медалям на чемпионате Европы в Люксембурге.
Как передает İdman.biz, в первый день соревнований сеньоров наша команда завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.
В зачете смешанных пар чемпионами в темповом упражнении стали Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, защитившие титул сильнейших на континенте.
В состязаниях мужских дуэтов серебро в балансовой композиции на счету Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева.
В соревнованиях мужских групп бронзу в балансовом упражнении примерили Риад Сафаров, Абдулла Аль-Машаихи, Расул Сеидли и Сеймур Джафаров.
А женская группа в составе Назрин Зейниевой, Анахиты Баширли и Зохры Рашидовой стала третьей в темповом упражнении.
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