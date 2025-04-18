18 Апреля 2025
RU

Медальный урожай акробатов на чемпионате Европы - ФОТО

Гимнастика
Новости
18 Апреля 2025 08:51
34
Медальный урожай акробатов на чемпионате Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по акробатике открыла счет завоеванным медалям на чемпионате Европы в Люксембурге.

Как передает İdman.biz, в первый день соревнований сеньоров наша команда завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

В зачете смешанных пар чемпионами в темповом упражнении стали Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, защитившие титул сильнейших на континенте.

В состязаниях мужских дуэтов серебро в балансовой композиции на счету Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева.

В соревнованиях мужских групп бронзу в балансовом упражнении примерили Риад Сафаров, Абдулла Аль-Машаихи, Расул Сеидли и Сеймур Джафаров.

А женская группа в составе Назрин Зейниевой, Анахиты Баширли и Зохры Рашидовой стала третьей в темповом упражнении.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Горнасько захватила лидерство на Кубке мира в Баку - ОБНОВЛЯЕТСЯ
11:45
Гимнастика

Горнасько захватила лидерство на Кубке мира в Баку - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В нем принимают участие грации из 39-ти стран
Чемпионка Европы: "У нас есть два шанса на медали, постараемся, чтобы они тоже были золотыми"
11:30
Гимнастика

Чемпионка Европы: "У нас есть два шанса на медали, постараемся, чтобы они тоже были золотыми"

Гимнастка оценила свое выступление на чемпионате Европы в Люксембурге
Николова - перед стартом Кубка мира в Баку: "Этот год будет очень интенсивным"
17 Апреля 20:24
Гимнастика

Николова - перед стартом Кубка мира в Баку: "Этот год будет очень интенсивным"

Она отметила, что этот сезон будет важным в силу многих причин
Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу на международном турнире
17 Апреля 19:45
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу на международном турнире

Сельджан Махсудова отличилась в соревнованиях по прыжкам на батуте
Азербайджанские акробаты вышли в финал чемпионата Европы
17 Апреля 16:35
Гимнастика

Азербайджанские акробаты вышли в финал чемпионата Европы

Другое наше женское трио (Айлин Мамедова, Жасмин Алиева, Аян Гаджилы) стала шестым в темповой композиции
Участницы бакинского Кубка мира проводят подиумные тренировки
17 Апреля 10:59
Гимнастика

Участницы бакинского Кубка мира проводят подиумные тренировки

Завтра состоится состоится первый соревновательный день

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране