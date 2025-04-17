Николова - перед стартом Кубка мира в Баку: "Этот год будет очень интенсивным"

«Это год у нас будет очень интенсивным».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила болгарская художественная гимнастка Стилиана Николова, готовящаяся к выступлению на стартующем завтра Кубке мира в Баку.

Она отметила, что этот сезон будет важным в силу многих причин.

«Сейчас у нас обновленный кодекс правил, по которым мы начали выступать. Вчерашние юниорки переходят во взрослые соревнования и за этим тоже будет интересно наблюдать. Что касается меня, то после Олимпиады у меня был один месяц, свободный от тренировок. Я готова к новому циклу», - подчеркнула чемпионка Европы.

Отметим, что на первом этапе Кубка мира в Софии в начале месяца Николова победила в упражнениях с мячом и обручем, а также завоевала серебро в многоборье.

İdman.biz