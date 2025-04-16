FIG: "В Баку нас ждут ослепительные выступления"

«В Баку ожидаются ослепительные выступления, поскольку олимпийские чемпионки Дарья Варфоломеев (Германия) и китайская группа дебютируют на Кубке мира-2025».

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет сайт Международной федерации гимнастики, оценивая расклад сил на Кубке мира, который пройдет 18-20 апреля в Баку.

«На Кубке мира в этот уик-энд будет много интересного, а самым ярким событием, вероятно, станет захватывающее многоборье между олимпийской чемпионкой Парижа 2024 года Варфоломеевой, бронзовой медалисткой Парижа Софией Раффаэли (Италия) и олимпийками Таисией Онофрийчук (Украина) и Стилианой Николовой (Болгария).

Пока все гимнастки знакомятся с новыми правилами, именно Онофрийчук освоилась быстрее всех, завоевав несколько золотых медалей в нескольких видах спорта перед первым Кубком мира года в Софии две недели назад. С новыми упражнениями с мячом и булавами она выиграла титул Кубка мира по многоборью в Софии, а также еще две золотые медали, и будет сильным соперником в Баку.

Николова начала год более спокойно, но с четырьмя совершенно новыми упражнениями она улучшила свои результаты в ходе Кубка мира в Софии. Взяв серебряную медаль в многоборье после Онофрийчук, она укрепила свою уверенность в финалах с предметами, выиграв две золотые медали по обручу и мячу, доказав, что яркая звезда на подъеме.

Тем временем бывшей чемпионке мира Раффаэли есть что доказывать. Она боролась на Кубке мира в Софии и заняла 11-е место в многоборье, сделав всего один финал, с обручем, где она завоевала бронзовую медаль. Сможет ли она преодолеть проблемы, с которыми она столкнулась в Болгарии, и побороться за медаль?

Также в борьбе за медаль участвует бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Алина Харнасько (AIN). 23-летняя спортсменка заняла четвертое место в многоборье на Кубке мира в Софии и завоевала серебряную медаль с мячом. Благодаря своей утонченной элегантности она всегда на грани славы и должна занять видное место в финалах с предметами.

Также можно обратить внимание на молодую гимнастку из США. 16-летняя Рин Киз заняла шестое место в многоборье в Софии и прошла в финалы с тремя предметами, завоевав бронзовую медаль с лентой. У нее явно большой потенциал, и, несомненно, домашние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе подстегивают ее.

Две молодые гимнастки из Израиля, обе участвующие в своих первых соревнованиях Кубка мира, также могут оказать влияние. Алона Таль Франко - чемпионка мира среди юниоров 2023 года по обручу, а Мейтал Мааян Сумкин, которой всего 15 лет и которая впервые выступает в качестве взрослой, - чемпионка Европы среди юниоров 2024 года по мячу. Смогут ли они последовать по стопам своей соотечественницы, чемпионки Токио-2020 Линой Ашрам, в Баку?», - отмечает FIG.

Также портал рассказал о предстоящем выступлении групп.

«С учетом того, что в Баку будет не менее шести олимпийских групп 2024 года, соревнования обещают быть захватывающими и напряженными. Возглавляют список олимпийские чемпионки из Китая, , чья победа в Париже стала первой для их страны в художественной гимнастике.

На этот раз все три медалиста из Парижа присутствуют, хотя и с серьезными кадровыми изменениями. Китай выставляет только двух членов своей золотой команды, 20-летних Дин Синьи и Ван Ланьцзин. Серебряные медалисты Олимпийских игр 2024 года в Париже Израиль и бронзовые медалисты Италия отправляют в Баку совершенно новые группы.

За группой из Японии стоит понаблюдать. Они выиграли три медали на Кубке мира в Софии две недели назад, включая серебро в многоборье.

Олимпийки из Болгарии также будут бороться за медали. Они выиграли титул «5 лент» в Софии, но не попали на пьедестал почета в многоборье из-за ошибок в программе «3 мяча + 2 обруча», и эту ситуацию они захотят исправить в Баку.

Завершают список олимпийцы 2024 года Германия и Украина, что в совокупности дает перспективу весьма зрелищного соревнования», - заключил сайт FIG.



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