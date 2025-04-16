На этой арене будут соревноваться гимнастки в Лос-Анджелесе

Оргкомитет Олимпиады-2028 продолжает представление арен, на которых пройдет главный старт четырехлетия в Лос-Анджелесе.

Как передает İdman.biz, соревнования по художественный гимнастике пройдут на арене Galen Centre.

Это многоцелевой комплекс, принадлежащий и управляемый Университетом Южной Калифорнии. Расположенный на юго-восточном углу бульвара Джефферсон и улицы Фигероа в районе Экспозиционного парка в Лос-Анджелесе, он является домом баскетбольной команды USC Trojans и волейбольной команды USC.

Кроме того, там проводятся концерты, конкурсы, театральные постановки, церемонии вручения дипломов выпускникам старших классов.

İdman.biz