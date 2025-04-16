Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

Считанные дни остаются до начала Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство. Среди гостей столицы будут и звезды первой величины и те спортсменки, которые блистают на своих континентах и уже добились международного признания.

İdman.biz представляет интересные имена бакинского Кубка мира.

Дарья Варфоломеев

Представительница Германии является олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. Она признана лучшей спортсменкой своей страны по итогам прошлого года. Первое мировое золото она выиграла три года назад в Софии, где стала первой с булавами. А уже на следующий год на лицензионном ЧМ в Валенсии она добавила в коллекцию пять высших наград – в многоборье и во всех финалах отдельных видов. А также прибавила серебро в командном первенстве. Отличилась Варфоломеев и в Баку, когда одержала победу с лентой на ЕВРО-2023.

В прошлом году на Кубке мира в Баку Дарья завоевала четыре золотые и одну бронзовую награды.

София Раффаэли

Звездный час итальянки пробил в 2022-м году, когда на чемпионате мира в Софии она завоевала пять золотых наград. Победила в многоборье, первенствовала в финале с мячом, обручем и лентой, а также заняла первое место в команде. В позапрошлом сезоне на мундиале в Валенсии она собрала комплект из трех серебряных медалей и одной бронзовой, а на чемпионате Европы в Баку одержала победу с мячом и булавами, а также примерила серебро в многоборье.

На Олимпиаде в Париже София также поднялась на пьедестал, завоевав бронзовую награду.

На Кубке мира в Баку в прошлом году Раффаэли собрала полный комплект наград – выиграла золото с булавами, стала второй с обручем и третьей в многоборье.

Стилиана Николова

Болгарская гимнастка после завершения карьеры Боряны Калейн превратилась в лидера своей сборной. На чемпионате мира она дебютировала три года назад, когда в Софии завоевала бронзу в многоборье, а также серебро с обручем, булавами и лентой. А уже на следующий год опраздновала победу в командном первенстве на мундиале в Гвадалахаре.

Николова четырежды побеждала на чемпионатах Европы, добившись успеха и в 2023-м в Баку. Столицу Азербайджана можно назвать для болгарски счастливым городом, так как в прошлом году она стала победительницей I Кубка Европы, выиграв золото абсолютного первенства, а также заняв первое место с булавами.

Таисия Онофрийчук

Имя украинки находится на слуху. Впервые она заявила о себе на международной арене два года назад, завоевав серебро с булавами на юниорском чемпионате мира. В следующем сезоне она уже выступала среди сеньорок и выиграла бронзу чемпионата Европы.

Онофрийчук знакома и азербайджанским любителям гимнастики – в прошлом году она трижды поднималась на пьедестал почета Кубка мира на Национальной арене гимнастики. На ее счету серебро с булавами и бронза с мячом и лентой.

На Олимпиаде в Париже Таисия заняла девятое место, а новый сезон начала с побед на Гран-При в Тье, и Марбелье, а также выиграла три золота на Кубке мира в Софии.

Марина Мальпика

Мексиканская гимнастка является одной из ведущих на Южноамериканском континенте и имеет довольно внушительный послужной список. У нее в активе восемь медалей Панамериканского чемпионата, начиная с 2017-го года. Тогда Мальпика в Дайтона-Бич завоевала бронзу в многоборье и серебро в команде. А если говорить о победах на этом соревновании, то три года назад она выиграла финал с обручем в Рио, а затем примерила золото с мячом в Гвадалахаре.

Также Марина неоднократно отличалась на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна. Соревнование позапрошлого года в Сан-Сальвадоре принесло ей пять золотых медалей.

Заки Фейзуллаев

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