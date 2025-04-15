15 Апреля 2025
RU

Лидер сборной Китая выбыла из бакинской заявки

Гимнастика
Новости
15 Апреля 2025 15:41
18
Лидер сборной Китая выбыла из бакинской заявки

Команда Китая по художественной гимнастике внесла изменения в заявку на Кубок мира, который пройдет 18-20 апреля в Баку.

Как передает İdman.biz, на Национальной арене гимнастики не сможет выступить Зилу Ванг, занявшая седьмое место в многоборье на Олимпиаде в Париже. Она является четырекратной призеркой чемпионата Азии и бронзовой медалисткой Азиатских Игр.

Ее заменит Ли Маотонг, также в индивидуальном зачете выступит Зихан Ванг.

Также Китай будет представлен и в соревновании команд по групповым упражнениям. Олимпийские чемпионки сохранили некоторых граций из победного парижского состава - Дин Синьи и Ван Ланцзынь.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Очередной этап Кубка мира пройдет без команды Азербайджана
10:49
Гимнастика

Очередной этап Кубка мира пройдет без команды Азербайджана

Он начнется завтра в Дохе
EG: "Дуэты из Азербайджана являются действующими чемпионами мира и Европы"
14 Апреля 17:31
Гимнастика

EG: "Дуэты из Азербайджана являются действующими чемпионами мира и Европы"

Наши гимнасты числятся с числе главных фаворитов
Звезда мировой гимнастики вновь выступит в Баку
14 Апреля 15:19
Гимнастика

Звезда мировой гимнастики вновь выступит в Баку

Она является многократной чемпионкой мира и Европы, бронзовой призеркой Олимпиады
Акробаты на пути на чемпионат Европы
14 Апреля 11:55
Гимнастика

Акробаты на пути на чемпионат Европы

Соревнования пройдут 16-20 апреля в Люксембурге
Симонов укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира
14 Апреля 11:25
Гимнастика

Симонов укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира

Азербайджанский спортсмен после четырех этапов уверенно идет на первом месте в общем зачете серии на своем коронном снаряде
Азербайджанский гимнаст завоевал "серебро" на этапе Кубка мира - ФОТО
12 Апреля 23:43
Гимнастика

Азербайджанский гимнаст завоевал "серебро" на этапе Кубка мира - ФОТО

Никита Симонов отличился в своей коронной дисциплине

Самое читаемое

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Апреля 16:05
Дзюдо

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО
12 Апреля 23:14
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО

В шестой день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля