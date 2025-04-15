Лидер сборной Китая выбыла из бакинской заявки

Команда Китая по художественной гимнастике внесла изменения в заявку на Кубок мира, который пройдет 18-20 апреля в Баку.

Как передает İdman.biz, на Национальной арене гимнастики не сможет выступить Зилу Ванг, занявшая седьмое место в многоборье на Олимпиаде в Париже. Она является четырекратной призеркой чемпионата Азии и бронзовой медалисткой Азиатских Игр.

Ее заменит Ли Маотонг, также в индивидуальном зачете выступит Зихан Ванг.

Также Китай будет представлен и в соревновании команд по групповым упражнениям. Олимпийские чемпионки сохранили некоторых граций из победного парижского состава - Дин Синьи и Ван Ланцзынь.

İdman.biz