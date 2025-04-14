Акробаты на пути на чемпионат Европы

Сборная Азербайджана по акробатике отправилась на чемпионат Европы.

Как передает İdman.biz, он состоится 16-20 апреля в Люксембурге.

Команда представлена мощным составом, в который вошли двукратные чемпионы мира Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев, бронзовые призеры мундиаля Риад Сафаров, Абдулла Аль-Машаихи, Расул Сеидли, Сеймур Джафаров, победительницы Всемирных соревнований возрастных групп Незрин Зейниева, Анахита Баширлы и Зохра Рашидова и другие спортсмены.

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