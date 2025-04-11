Азербайджанские акробаты начали чемпионат Европы

Сегодня в Люксембурге начались Европейские соревнованиях возрастных групп по акробатике.

Как передает İdman.biz, первые выступления провели азербайджанские гимнасты.

В состязаниях среди участниц 12-18 лет женская группа в составе Джейлы Ализаде, Гешенг Агамогланлы и Динары Ибадовой показала балансовое упражнение.

Группа удостоилась оценки 26,900 и обосновалась на восьмом месте, опережая команды Израиль-2 и Францию-2.

Отметим, что Азербайджан представлен в состязаниях женских групп. Другое трио составили Айдан Байрамова, Зейнаб Юсифова и Назрин Кязимзаде.

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