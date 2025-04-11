11 Апреля 2025
RU

Азербайджанские акробаты начали чемпионат Европы

Гимнастика
Новости
11 Апреля 2025 11:08
15
Азербайджанские акробаты начали чемпионат Европы

Сегодня в Люксембурге начались Европейские соревнованиях возрастных групп по акробатике.

Как передает İdman.biz, первые выступления провели азербайджанские гимнасты.

В состязаниях среди участниц 12-18 лет женская группа в составе Джейлы Ализаде, Гешенг Агамогланлы и Динары Ибадовой показала балансовое упражнение.

Группа удостоилась оценки 26,900 и обосновалась на восьмом месте, опережая команды Израиль-2 и Францию-2.

Отметим, что Азербайджан представлен в состязаниях женских групп. Другое трио составили Айдан Байрамова, Зейнаб Юсифова и Назрин Кязимзаде.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гимнасты поборются за еще один комплект наград на Олимпиаде
10 Апреля 14:15
Гимнастика

Гимнасты поборются за еще один комплект наград на Олимпиаде

Оргкомитет Лос-Анджелеса-2028 объявил о том, что на Играх состоятся соревнования смешанных команд
Подиумные тренировки акробатов в Люксембурге - ФОТО
10 Апреля 09:38
Гимнастика

Подиумные тренировки акробатов в Люксембурге - ФОТО

Коллективы заявлены в состязаниях женских групп
Команда Австралии собирается в Баку
9 Апреля 11:05
Гимнастика

Команда Австралии собирается в Баку

Австралийки будут представлены исключительно в индивидуальном зачете
Рожерио Валерио: "На коллоквиуме в Баку федерации представили много разных точек зрения"
9 Апреля 09:24
Гимнастика

Рожерио Валерио: "На коллоквиуме в Баку федерации представили много разных точек зрения"

41 национальная федерация со всего мирового сообщества «Гимнастика для всех» (GFA) собралась на коллоквиуме, который включал в себя три дня презентаций и обсуждений
Акробаты на пути в Люксембург
8 Апреля 13:31
Гимнастика

Акробаты на пути в Люксембург

Наши спортсмены примут участие на Европейских соревнованиях возрастных групп
Махсудова и Нифталиев вышли в лидеры Кубка мира
8 Апреля 10:25
Гимнастика

Махсудова и Нифталиев вышли в лидеры Кубка мира

Этому способствовала бронза, выигранная гимнастами на втором этапе Кубка мира в Риччоне

Самое читаемое

"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
10 Апреля 02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка
Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО
10 Апреля 09:12
Мировой футбол

Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО

Встреча прошла в Форт-Лодердейле