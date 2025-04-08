8 Апреля 2025
RU

Акробаты на пути в Люксембург

Гимнастика
Новости
8 Апреля 2025 13:31
13
Акробаты на пути в Люксембург

Команда Азербайджана по акробатике отправилась в Люксембург.

Как передает İdman.biz, наши спортсмены примут участие на Европейских соревнованиях возрастных групп, которые состоятся 10-13 апреля в княжестве.

Коллектив заявлены в состязаниях женских групп. В первую вошли Айдан Байрамова, Зейнаб Юсифова и Назрин Кязимзаде.

А вторую группу составят Джейла Ализаде, Гешенг Агамогланлы и Динара Ибадова.

Отметим, что соревнования возрастных групп будут предварять чемпионат континента по акробатике.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Махсудова и Нифталиев вышли на второе место в общем зачете Кубка мира
10:25
Гимнастика

Махсудова и Нифталиев вышли на второе место в общем зачете Кубка мира

Этому способствовала бронза, выигранная гимнастами на втором этапе Кубка мира в Риччоне
Сельджан Махсудова: "Шанс вновь выиграть медаль в синхроне мотивировал меня"
7 Апреля 15:33
Гимнастика

Сельджан Махсудова: "Шанс вновь выиграть медаль в синхроне мотивировал меня"

Она рассказала о завоевании бронзовой медали в синхронных прыжках среди смешанных пар вместе с Али Нифталиевым на Кубке мира в Риччоне (Италия)
Симонов и Ко отправляются на Кубок мира
7 Апреля 14:00
Гимнастика

Симонов и Ко отправляются на Кубок мира

Ближайшей остановкой команды Азербайджана будет хорватский Осиек
Владимир Шуликин: "Азербайджан вновь показал, что находится в лидерах Кубка мира"
7 Апреля 12:00
Гимнастика

Владимир Шуликин: "Азербайджан вновь показал, что находится в лидерах Кубка мира"

Он прокомментировал завоевание бронзовой медали в синхронных прыжках смешанной пары Сельджан Махсудовой и Али Нифталиева на втором этапе Кубка мира в Риччионе (Италия)
Азербайджанские гимнастки готовятся к домашнему Кубку мира
7 Апреля 10:40
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки готовятся к домашнему Кубку мира

В соревнованиях примут участие гимнастки из 39-ти стран
Махсудова и Нифталиев выиграли бронзу Кубка мира
7 Апреля 09:01
Гимнастика

Махсудова и Нифталиев выиграли бронзу Кубка мира

В финале они получили за свое выступление оценку 46,570, что принесло им вторую медаль Кубка мира

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле
5 Апреля 16:31
Мировой футбол

Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле

Он побил, наверное, все виды рекордов "самого молодого игрока в истории"
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО
6 Апреля 21:31
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

Прошли очередные матчи 29-го тура национального первенства