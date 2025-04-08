Акробаты на пути в Люксембург

Команда Азербайджана по акробатике отправилась в Люксембург.

Как передает İdman.biz, наши спортсмены примут участие на Европейских соревнованиях возрастных групп, которые состоятся 10-13 апреля в княжестве.

Коллектив заявлены в состязаниях женских групп. В первую вошли Айдан Байрамова, Зейнаб Юсифова и Назрин Кязимзаде.

А вторую группу составят Джейла Ализаде, Гешенг Агамогланлы и Динара Ибадова.

Отметим, что соревнования возрастных групп будут предварять чемпионат континента по акробатике.

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