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Махсудова и Нифталиев вышли на второе место в общем зачете Кубка мира

Гимнастика
Новости
8 Апреля 2025 10:25
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Махсудова и Нифталиев вышли на второе место в общем зачете Кубка мира

Сельджан Махсудова и Али Нифталиев улучшили свое положение в общем зачете Кубка мира.

Как передает İdman.biz, в таблице смешанных пар в синхронных прыжках они вышли на второе место. Этому способствовала бронза, выигранная гимнастами на втором этапе Кубка мира в Риччоне. Результат принес Махсудовой и Нифталиеву 50 очков - столько же им было начислено после первого турнира в серии в Баку, где они также завоевали бронзовые награды.

В общем зачете наши спортсмены обошли Фирангиз Рузиеву и Мирзохида Хасанбоева из Узбекистана.

Лидером серии являются американцы Твевор Хардер и Александра Мытник, одержавшие победы как в Баку, так и в Риччоне.

İdman.biz

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