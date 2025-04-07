Сельджан Махсудова: "Шанс вновь выиграть медаль в синхроне мотивировал меня"

«Шанс вновь выиграть медаль в синхронной программе мотивировал меня в финале».

Об этом İdman.biz заявила батутистка сборной Азербайджана Сельджан Махсудова.

Она рассказала о завоевании бронзовой медали в синхронных прыжках среди смешанных пар вместе с Али Нифталиевым на Кубке мира в Риччоне (Италия):

«У меня также был шанс на медаль в личном зачете. Я была очень расстроена, что не попала в финал, но тот факт, что у нас был шанс выиграть синхронную программу, мотивировал меня. Это была сложная борьба, но я верила, что мы победим. В итоге мы завоевали бронзовую медаль и повторили результат, достигнутый на Кубке мира в Баку».

Айтадж Сахяд

İdman.biz.