Владимир Шуликин: "Азербайджан вновь показал, что находится в лидерах Кубка мира"

«Азербайджан снова показал, что находится в лидерах Кубка мира».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер нашей сборной по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

Он прокомментировал завоевание бронзовой медали в синхронных прыжках смешанной пары Сельджан Махсудовой и Али Нифталиева на втором этапе Кубка мира в Риччионе (Италия).

«Радостно, что вновь поднялись на пьедестал. Как вы знаете, соревнования смешанных пар в синхроне являются новой дисциплиной, которая дебютировала в феврале на Кубке мира в Баку. Сельджан и Али завоевали в родных стенах бронзу, а в Италии конкуренция оказалась еще более острой. Добавилось больше пар, поэтому медаль давалась тяжело. Наши спортсмены заняли четвертое место в квалификации, а в финале, несмотря на трудности, сделали упражнение до конца и выиграли бронзу», - подчеркнул Шуликин.

Он также рассказал о выступлении Махсудовой в индивидуальном первенстве:

«В Риччионе приехали все сильнейшие - олимпийские чемпионы и призеры, медалисты чемпионатов мира. Учитывая, что с нового сезона был введен новый подсчет очков, мы хотели опробовать три тройных сальто. Такую комбинацию не делал еще никто. Но у Сельджан не получилось исполнение элемента, поэтому во второй попытке сложность пришлось снизить, что пройти в полуфинал».

В полуфинале гимнастке не хватило двух десятых для выхода в финал.

«Результаты получились довольно плотными. Махсудова низко прыгнула, возможно, где-то подстраховалась и в итоге заняла 11-е место. Хотя была готова побороться за награды. Порой на тренировках Сельджан показывает такие вероятные вещи, вызывая восторг у лидеров мировой батутной гимнастики. Так что будем и дальше работать над программой», - добавил Шуликин.

Белорусский специалист также рассказал о дальнейших планах сборной:

«Следующей остановкой для нас будет очередной Кубок мира. Третий этап серии состоится в начале июля в португальской Коимбре. А если говорить о главных задачах на сезон, то это Игры стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане, а также чемпионат мира, который пройдет в ноябре в испанской Памплоне».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz