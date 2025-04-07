Три азербайджанских гимнаста вышли в финал на Гимназиаде - ФОТО

В рамках Игр Гимназиады в сербском городе Нови-Сад стартовали соревнования по спортивной гимнастике.

Как сообщает корреспондент İdman.biz из Сербии, в первый день трое спортсменов сборной Азербайджана успешно преодолели квалификационный этап.

Лейла Мамедзаде вышла в финал в опорном прыжке (12,250 балла) и в вольных упражнениях (11,500 балла).

Другая представительница сборной, Айназ Меджидзаде, повторила этот успех на разновысоких брусьях, набрав 10,400 балла.

Альбина Алиева также сохраняет шансы на медаль — она вышла в финал в опорном прыжке с результатом 12,175 балла.

Решающий этап состоится 7 апреля.

Отмечается, что в квалификации также принимали участие Магомед Рустамзаде и Хедиджа Аббасзаде.

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