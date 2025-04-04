Участники коллоквиума "Гимнастика для всех" посетили Национальную арену гимнастики - ФОТО

Участники Коллоквиума Международной федерации гимнастики «Гимнастика для всех» посетили Национальную арену гимнастики.

Как передает İdman.biz. они ознакомились с условиями комплекса, посетили тренировки гимнасток. Также прошли показательные выступления представителей различных гимнастических дисциплин.

Отметим, что на коллоквиуме «Гимнастика для всех» принимают участие международные эксперты, тренеры и любители гимнастики, которые обмениваются опытом и обсуждают современные стратегии развития.

В нем принимают участие делегаты из 39-ти стран.

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