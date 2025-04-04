Махсудова и Нифталиев начинают на Кубке мира

Сегодня в Риччионе (Италия) начинается Кубок мира по прыжкам на батуте.

Как сообщает İdman.biz, сегодня пройдет квалификация в синхронных прыжках среди смешанных пар. За выход в финал будет бороться азербайджанский дуэт Сельджан Махсудова - Али Нифталиев, выигравший бронзу на первом этапе Кубка мира в Баку.

Пятого апреля состоятся соревнования в индивидуальном зачете, где наши гимнастам предстоит оспаривать место в полуфинале, куда попадут лучшие 24 участника.

Полуфиналы состоятся шестого апреля в первой половине дня, а в вечерней части программы пройдут финалы.

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