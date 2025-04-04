6 Апреля 2025
RU

Махсудова и Нифталиев начинают на Кубке мира

Гимнастика
Новости
4 Апреля 2025 11:11
37
Махсудова и Нифталиев начинают на Кубке мира

Сегодня в Риччионе (Италия) начинается Кубок мира по прыжкам на батуте.

Как сообщает İdman.biz, сегодня пройдет квалификация в синхронных прыжках среди смешанных пар. За выход в финал будет бороться азербайджанский дуэт Сельджан Махсудова - Али Нифталиев, выигравший бронзу на первом этапе Кубка мира в Баку.

Пятого апреля состоятся соревнования в индивидуальном зачете, где наши гимнастам предстоит оспаривать место в полуфинале, куда попадут лучшие 24 участника.

Полуфиналы состоятся шестого апреля в первой половине дня, а в вечерней части программы пройдут финалы.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Махсудова и Нифталиев вышли в финал Кубка мира
5 Апреля 10:47
Гимнастика

Махсудова и Нифталиев вышли в финал Кубка мира

Они получили оценку 46,070
Азербайджанские акробаты собираются в Люксембург
4 Апреля 16:53
Гимнастика

Азербайджанские акробаты собираются в Люксембург

Наши гимнастки заявлены в состязаниях женских групп
Участники коллоквиума "Гимнастика для всех" посетили Национальную арену гимнастики - ФОТО
4 Апреля 13:07
Гимнастика

Участники коллоквиума "Гимнастика для всех" посетили Национальную арену гимнастики - ФОТО

Они ознакомились с условиями комплекса, посетили тренировки гимнасток
Цифры и звезды бакинского Кубка Европы
4 Апреля 09:42
Гимнастика

Цифры и звезды бакинского Кубка Европы

В Оргкомитет поступили заявки от двадцати стран
Махсудова и Нифталиев начали подиумные тренировки в Италии
3 Апреля 17:15
Гимнастика

Махсудова и Нифталиев начали подиумные тренировки в Италии

В Риччионе примут участие гимнасты из 23-х стран
Призовой фонд Кубка Европы в Баку составит 45 тысяч евро
3 Апреля 16:22
Гимнастика

Призовой фонд Кубка Европы в Баку составит 45 тысяч евро

Европейская гимнастика (EG) обнародовала призовые для Кубка Европы среди "художниц", который пройдет 1-4 мая в Баку

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов