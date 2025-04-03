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Чемпион мира и Европы лидирует в общем зачете Кубка мира

Гимнастика
Новости
3 Апреля 2025 10:31
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Чемпион мира и Европы лидирует в общем зачете Кубка мира

Чемпион мира и Европы в составе сборной Азербайджана по тамблингу Адыль Гаджизаде возглавляет общий зачет серии Кубка мира.

Как передает İdman.biz, гимнаст успешно начал сезон, одержав победу на первом этапе Кубка мира в Баку. Этот результат принес Гаджизаде 60 очков и в протоколе он опережает своего товарища по команде Тофика Алиева, Последний выиграл серебро домашнего турнира, заработав 55 очков.

На третьем месте в общем зачете серии обосновался бронзовый призер Кубка мира Сергей Финиченко (AIN).

İdman.biz

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