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Звезда казахстанской гимнастики вновь выступит в Баку

Гимнастика
Новости
4 Февраля 2025 12:48
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Звезда казахстанской гимнастики вновь выступит в Баку

Команда Казахстана определилась с составом на Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 22-23 февраля в Баку.

Как передает İdman.biz, на соревнование прибудет гимнаст, который ранее неоднократно отличался в Азербайджане. Речь об участнике Олимпиады Даниле Муссабаеве, который побеждал на Кубке мира в Баку в 2023 году, а в 2022-м выиграл бронзу.

Также в состав команды Казахстана вошли Никита Тимаков, Роман Барков, Ерлан Тасмагамбетов, Виктория Бутолина (все - прыжки на батуте) и Александр Ромахов (тамблинг).

İdman.biz

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