Представлена афиша чемпионата Европы в Гяндже

Федерация гимнастики Азербайджана представила постер чемпионата Европы по аэробике и Европейские соревнования возрастных групп в этой дисциплине, которые состоятся в следующем году в Гяндже.

Как передает İdman.biz, на афише изображена смешанная пара Владимир Долматов – Медина Мустафаева, впервые в истории отечественной школы выигравшие медали на чемпионате мира в Песаро (Италия). Наши гимнасты стали серебряными призерами.

Отметим, что Европейские соревнования возрастных групп по аэробике состоятся в Гяндже 9-11 ноября, а чемпионат Европы - 14-16 ноября.

Это будет первый случай, когда Гянджа примет официальные международные соревнования по гимнастике.

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