Юсуф Дикеч провел онлайн-встречу со спортсменами на Национальной арене гимнастики - ФОТО

Турецкая спортсменка, серебряный призер Олимпиады в Париже по пулевой стрельбе Шевваль Илайда Тархан стала гостьей Национальной арены гимнастики.

Как передает İdman.biz, она ознакомилась с комплексом, провела встречу со спортсменами, а в дальнейшем по видеосвязи к ним присоединился Юсуф Дикеч, выигравший вместе с Тархан серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

В ходе общения юные спортсмены повторили знаменитый жест Дикеча - хладнокровное исполнение им стрелковой серии на огневом рубеже в Париже.

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