Крамаренко признана спортсменкой года

Лала Крамаренко, дочь бывшего футболиста сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко, добилась очередного успеха.

İdman.biz сообщает, что спортсменка, являющаяся многократной чемпионкой Европы по художественной гимнастике, признана лучшей спортсменкой года в России.

Она победила в номинации «Гордость России: Спортсмен года». Торжественное мероприятие состоялось в Москве в здании Министерства спорта РФ. Лала получила награду в размере 1 миллион рублей.

- Рада присутствовать здесь, для меня большая честь. Огромная благодарность (министру спорта) Михаилу Дегтярёву, это победа всей моей большой команды, Ирины Александровны (Винер), без которой ничего не было бы. Низкий вам поклон. Спасибо маме, папе, сестре, - сказала Крамаренко со сцены.

Отметим, что данная награда учреждена в 2010 году.

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