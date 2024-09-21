Третье золото Азербайджана на ЧМ по аэробике

Сборная Азербайджана по аэробике завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, победу одержала смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, ставшие первыми в финале балансового упражнения. За свою композицию они получили оценку 28.730, опередив дуэты из Израиля и Северной Кореи, выигравшие серебро и бронзу соответственно.

Отметим, что ранее наш мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев завоевал золото в комбинированном и балансовом упражнении.

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