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Третье золото Азербайджана на ЧМ по аэробике

Гимнастика
Новости
21 Сентября 2024 21:15
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Третье золото Азербайджана на ЧМ по аэробике

Сборная Азербайджана по аэробике завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, победу одержала смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, ставшие первыми в финале балансового упражнения. За свою композицию они получили оценку 28.730, опередив дуэты из Израиля и Северной Кореи, выигравшие серебро и бронзу соответственно.

Отметим, что ранее наш мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев завоевал золото в комбинированном и балансовом упражнении.

İdman.biz

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