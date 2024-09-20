Рафиев и Аббасов вышли в свой второй финал на ЧМ

В Гимараэше (Португалия) проходит второй день чемпионата мира по акробатике.

Как сообщает İdman.biz, мужской дуэт из Азербайджана Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов вышел в свой второй финал. В квалификации балансового упражнения трехкратные чемпионы Европы заняли первое место, получив от судей оценку 28.340.

Отметим, что днем ранее они пробились в финал темпового упражнения.

Таким образом, на сегодняшний день у сборной Азербайджана уже четыре финала на мундиале. В темповом упражнении в Топ-8 также вышли смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли и мужская группа в составе Риада Сафарова, Расула Сеидли, Абдуллы Аль-Мешаихи и Сеймура Джафарова.

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