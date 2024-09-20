FIG отметила азербайджанскую гимнастку

Международная федерация гимнастики (FIG) в преддверии Всемирных соревнований Возрастных групп по аэробике, который сегодня начнется в Песаро (Италия), выделил азербайджанскую гимнастку.

Как передает İdman.biz, речь идет о Марьям Топчубашевой, которая отличилась на аналогичном состязании, прошедшем три года назад в Баку. Там она завоевала бронзовую медаль.

«Призеры Всемирных соревнований возрастных групп, в числе которых Топчубашева, возвращаются на турнир за медальной добавкой», - отмечает портал FIG.

Отметим, что в Песаро Марьям выступит не только в индивидуальном зачете, но и в составе группы.

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