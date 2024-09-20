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Азербайджанские акробаты в трех финалах ЧМ

Гимнастика
Новости
20 Сентября 2024 09:09
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Азербайджанские акробаты в трех финалах ЧМ

Азербайджанские акробаты пробились в три финала по итогам первого дня чемпионата мира в Гимараэше (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли в квалификации темпового упражнения заняла третье место. Они получили оценку 28.400.

Также в финал темповой композиции пробилось и мужская группа в составе Риада Сафарова, Расула Сеидли, Абдуллы Аль-Мешаихи и Сеймура Джафарова.

Ранее вакансию в финал темпового упражнения заработала мужская пара Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов.

İdman.biz

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