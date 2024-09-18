"Они никогда не выигрывали золото ЧМ и жаждут победы"

Международная федерация гимнастики (FIG) в преддверии чемпионата мира по акробатике, который завтра начнется в Гимараэше (Португалия), оценила шансы сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, FIG выделил смешанную пару Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, которые выступят в статусе абсолютных чемпионов Европы.

«Сеидли и Рагимов уже поднимались на пьедестал на мировом первенстве, однако еще никогда не выигрывали там золото. Они жаждут победы», - отмечает Международная федерация в статье, анонсирующей мундиаль.

Отметим, что на ЧМ Азербайджан представит еще одна смешанная пара - Милана Алиева - Сабир Агаев. А также мужской дуэт Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов и мужская группа в составе Расула Сеидли, Риада Сафарова, Сеймура Джафарова и Абдуллы Аль-Мешаихи.

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