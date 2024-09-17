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"Grace of Nature" пройдет в четырех возрастных группах

Гимнастика
Новости
17 Сентября 2024 11:22
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"Grace of Nature" пройдет в четырех возрастных группах

Определилась программа турнира по художественной гимнастике «Grace of Nature», который состоится 24-26 августа в Губе.

Как передает İdman.biz, он пройдет в трех возрастных категориях - среди малышей (2017/18 годов рождения), детей (2014/16 г.р), преюниорок (2012/13 г.р) и юниорок (2009/2011 г.р).

В личном первенстве будут разыграны медали как в многоборье, так и в отдельных видах, а команда по групповым упражнениям исполнят композиции с различными предметами.

Отметим, что «Grace of Nature», являющийся смотром юных гимнасток страны, ежегодно проводится в различных регионах Азербайджана.

İdman.biz

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