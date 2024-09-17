17 Сентября 2024
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"Очень сложно выразить чувства, которые я испытала, когда выиграла"

Гимнастика
Новости
17 Сентября 2024 07:20
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"Очень сложно выразить чувства, которые я испытала, когда выиграла"

«Это соревнование было очень захватывающим».

Об этом İdman.biz в международном аэропорту Гейдар Алиев заявила член сборной Азербайджана по акробатике Захра Рашидова.

Она прокомментировала свое выступление на всемирных соревнованиях по акробатике среди возрастных групп в португальском Гимараэше.

Рашидова отметила, что ей очень трудно об этом говорить.

«Очень сложно выразить чувства, которые я испытала, когда выиграла. Мы всегда верили в себя. Ни разу не разочаровались. Думали, что во время выступления надо допускать как можно меньше ошибок. Нам удалось это сделать».

По ее словам, главные планы на будущее - добиться хороших результатов на чемпионате Европы и других важных соревнованиях.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала золотую медаль и стала чемпионом в соревнованиях среди спортсменов 13-19 лет.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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