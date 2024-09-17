"Соревнование было очень интересным и захватывающим"

«Все прошло очень хорошо».

Об этом İdman.biz заявила член сборной Азербайджана по акробатике Назрин Зейниева.

Она прокомментировала чемпионат мира, который прошел в португальском Гимараэше.

Зейниева рассказала, что это ее второй чемпионат мира.

«Соревнование получилось очень интересным и захватывающим. Наши соперники были очень сильны. Они выступили очень хорошо. Но мы победили всех конкурентов и завоевали золото. Мы с нашими тренерами всегда надеялись, что выиграем золотую медаль».

Отметим, что наши гимнастки завоевали золотые медали, опередив своих ближайших последователей - спортсменок из Израиля и Португалии.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz