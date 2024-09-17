"Мы верили, что выиграем золотую медаль"

«Соревнование прошло на высоком уровне».

Об этом İdman.biz на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявила тренер сборной Азербайджана по акробатике Айнур Юсифова.

Она оценила выступление сборной Азербайджана, завоевавшей две золотые медали на мировых соревнованиях в возрастных группах по акробатике в португальском Гимараэше:

«Мы очень довольны своим результатом. Поздравляю всех, кто старался ради этого. Мы благодарны нашей Федерации за постоянное внимание и заботу. Перед поездкой на соревнования мы очень сильно верили, что выиграем золотую медаль».

По словам Юсифовой, она чуть не расплакалась, когда девушки завоевали медаль:

«Хотя наш главный тренер был в Азербайджане, он наблюдал за выступлением девушек вживую. Мы все были очень счастливы. В настоящее время у нас продолжается чемпионат мира среди взрослых. Мы верим, что они вернутся с золотыми медалями».

Отметим, что азербайджанская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Зохры Рашидовой и Анахиты Баширли успешно выступила в финале соревнований среди 13-19-летних спортсменок.

Банучичек Гусейнли

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