Команда Азербайджана получила приз зрительских симпатий в Улан-Баторе

Команда Азербайджана по дисциплине «Гимнастика для всех» приняла участие на 6-й Азиатской Гимнастраде в Улан-Баторе (Монголия).

Как передает İdman.biz, коллектив получил медали за участие по итогам выступления, а также удостоился специального приза зрительских симпатий, получив Кубок.

В состав коллектива вошли Фидан Бадалова, Айгюн Исмайлова, Рена Фаталиева, Эллада Гардашалиева, Альфия Мантова, Хумай Гафарова, Шахана Джафарова, Дарья и Анастасия Кшнякины.

Тренером команды являлся Руслан Эйвазов.

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