Акробаты начинают Всемирные соревнования

Сегодня в Гимараэше (Португалия) начинается Всемирные соревнования возрастных групп по акробатике.

Как передает İdman.biz, в них принимают участие более 500 гимнастов из 32-х стран, которые выступают в двух возрастных группах.

В Гимараэше выступит и сборная Азербайджана. Среди спортсменов 12-18 лет коллектив будет представлен двумя женскими группами. В одну вошли Динара Ибадова, Гешенг Агамогланлы и Джейла Ализаде, а в другую – Диана Мамедова, Сафия Бабаева и Фируза Гасымзаде.

В зачете среди гимнастов 13-19 лет заявлены также две женские группы: Аян Гаджилы, Айлин Мамедова и Жасмин Алиева, а также Незрин Зейниева, Анахита Баширлы и Зохра Рашидова.

İdman.biz