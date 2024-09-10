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Азербайджанские акробаты отправляются в Португалию - ФОТО

Гимнастика
Новости
10 Сентября 2024 17:18
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Азербайджанские акробаты отправляются в Португалию - ФОТО

Команда Азербайджана по акробатике примет участие на Всемирных соревнованиях возрастных групп, которые пройдут 12-15 сентября в Гимараэше (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, среди участников 12-18 лет коллектив будет представлен двумя женскими группами. В одну вошли Динара Ибадова, Гешенг Агамогланлы и Джейла Ализаде, а в другую – Диана Мамедова, Сафия Бабаева и Фируза Гасымзаде.

В зачете среди гимнастов 13-19 лет заявлены также две женские группы: Аян Гаджилы, Айлин Мамедова и Жасмин Алиева, а также Незрин Зейниева, Анахита Баширлы и Зохра Рашидова.

Тренерами команды будут Айнур Юсифова и Лейла Алиева.

В судейском корпусе страна будет представлена Дурданой Ахмедовой.

İdman.biz

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