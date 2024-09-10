10 Сентября 2024
RU

"В Азербайджане мы сможем приобрести необходимый опыт, знания и навыки"

Гимнастика
Интервью
10 Сентября 2024 09:36
271
"В Азербайджане мы сможем приобрести необходимый опыт, знания и навыки"

Гимнастки Кыргызстана находятся на сборах в Баку.

Как передает İdman.biz, они проводят тренировки на Национальной арене гимнастики.

Тренер команды Наталья Рентел, являющаяся судьей международной категории и первым вице-президентом Федерации гимнастики Кыргызстана, ответила на вопросы пресс-службы национальной федерации.

- Как проходят сборы?

- Хорошо. Признаться, меня удивил комплекс такого большого размера, в нем все самое необходимое для спортсменов. Много ковров. Если у гимнастов есть проблемы со здоровьем, для них есть медицинский пункт, проживание и отличное питание, позволяющее быстро восстановиться.

- Не могли бы вы рассказать нам о составе делегации, с которой вы приехали в Азербайджан?

- Мы привезли в Баку молодежную команду по групповым упражнениям. Также мы формируем и взрослую группу. Надеемся, что эта команда блеснет на следующих международных турнирах, качественно поработает и покажет хорошее выступление.

- Как наши гимнастические традиции помогают вам во время тренировок?

- Я думаю, что наше присутствие здесь означает обмен уже полученным большим опытом и знаниями. Имея график обучения и прекрасных специалистов, как в Азербайджане, мы сможем приобрести необходимый опыт, знания и навыки и применить их в будущем.

- Что вам больше всего запомнится по итогам поездки?

- Я впервые участвую здесь на сборах, но приезжала в Баку и раньше, во время Кубков и чемпионатов мира работала судьей. Теперь я тренер. Больше всего мне запомнился этот большой комплекс, где есть занятия по многим видам гимнастики. Спортсмены тренируются под одной крышей, где они могут полностью посвятить себя тренировкам. Здесь вам никто не скажет «выйти из зала или свернуть ковры». Мы очень благодарны руководству Федерации гимнастики Кыргызстана и, конечно же, Федерации гимнастики Азербайджана за то, что мы здесь. Большое спасибо за прием.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские акробаты отправляются в Португалию - ФОТО
17:18
Гимнастика

Азербайджанские акробаты отправляются в Португалию - ФОТО

Команда Азербайджана по акробатике примет участие на Всемирных соревнованиях возрастных групп, которые пройдут 12-15 сентября в Гимараэше (Португалия)
Азербайджанских гимнасток позвал Улан-Батор - ФОТО
09:20
Гимнастика

Азербайджанских гимнасток позвал Улан-Батор - ФОТО

Команда Азербайджана по дисциплине "Гимнастика для всех" примет участие на 6-й Азиатской Гимнастраде, которая пройдет 13-15 сентября в Улан-Баторе (Монголия)
Чемпионат Европы в Гяндже и другие решения Исполкома Европейской гимнастики
9 Сентября 17:19
Гимнастика

Чемпионат Европы в Гяндже и другие решения Исполкома Европейской гимнастики

В Будапеште состоялось заседание Исполкома Европейской гимнастики во главе с ее президентом Фаридом Гаибовым
Рауф Буняталиев: "Чемпионат страны пройдет на Национальной арене гимнастики"
9 Сентября 14:23
Гимнастика

Рауф Буняталиев: "Чемпионат страны пройдет на Национальной арене гимнастики"

"По итогам соревнования сформируется состав на новый сезон, к майскому чемпионату Европы"
Пять ЧМ за три года в художественной гимнастике
9 Сентября 13:59
Гимнастика

Пять ЧМ за три года в художественной гимнастике

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список чемпионатов мира по художественной гимнастике в различных возрастах на ближайшие три года
Семь медалей гимнасток из Сан-Марино
9 Сентября 09:18
Гимнастика

Семь медалей гимнасток из Сан-Марино

В зачете среди сеньорок Илона Зейналова пять раз поднималась на пьедестал

Самое читаемое

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО
8 Сентября 21:54
Азербайджанский футбол

Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру в Лиге наций УЕФА
ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль
7 Сентября 22:13
Борьба

ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра
"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."
8 Сентября 09:00
Азербайджанский футбол

"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."

"Сборная Азербайджана очень опасна во время контратак"