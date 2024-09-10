Гимнастки Кыргызстана находятся на сборах в Баку.

Как передает İdman.biz, они проводят тренировки на Национальной арене гимнастики.

Тренер команды Наталья Рентел, являющаяся судьей международной категории и первым вице-президентом Федерации гимнастики Кыргызстана, ответила на вопросы пресс-службы национальной федерации.

- Как проходят сборы?

- Хорошо. Признаться, меня удивил комплекс такого большого размера, в нем все самое необходимое для спортсменов. Много ковров. Если у гимнастов есть проблемы со здоровьем, для них есть медицинский пункт, проживание и отличное питание, позволяющее быстро восстановиться.

- Не могли бы вы рассказать нам о составе делегации, с которой вы приехали в Азербайджан?

- Мы привезли в Баку молодежную команду по групповым упражнениям. Также мы формируем и взрослую группу. Надеемся, что эта команда блеснет на следующих международных турнирах, качественно поработает и покажет хорошее выступление.

- Как наши гимнастические традиции помогают вам во время тренировок?

- Я думаю, что наше присутствие здесь означает обмен уже полученным большим опытом и знаниями. Имея график обучения и прекрасных специалистов, как в Азербайджане, мы сможем приобрести необходимый опыт, знания и навыки и применить их в будущем.

- Что вам больше всего запомнится по итогам поездки?

- Я впервые участвую здесь на сборах, но приезжала в Баку и раньше, во время Кубков и чемпионатов мира работала судьей. Теперь я тренер. Больше всего мне запомнился этот большой комплекс, где есть занятия по многим видам гимнастики. Спортсмены тренируются под одной крышей, где они могут полностью посвятить себя тренировкам. Здесь вам никто не скажет «выйти из зала или свернуть ковры». Мы очень благодарны руководству Федерации гимнастики Кыргызстана и, конечно же, Федерации гимнастики Азербайджана за то, что мы здесь. Большое спасибо за прием.

İdman.biz