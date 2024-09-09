Чемпионат Европы в Гяндже и другие решения Исполкома Европейской гимнастики

В Будапеште состоялось заседание Исполкома Европейской гимнастики во главе с ее президентом Фаридом Гаибовым.

Как передает İdman.biz, на третьем подобной встрече с начала года были приняты ряд важных решений. Они касались и проведения соревнований на ближайшие годы.

В частности, Федерации гимнастики Азербайджана доверено проведение в 2025 году Европейских соревнований возрастных групп по аэробике (9-11 ноября) и чемпионата Европы по этой дисциплине (14-16 ноября). Оба старта примет Гянджа.

Чемпионат Европы по TeamGym 2026 года будет проведен в финском городе Эспоо. Мероприятие пройдет 14-17 октября.

Утверждены Технические правила 2025 года. Они скоро будут опубликованы на сайте Европейской гимнастики.

Открыт прием заявок на проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и прыжкам на батуте 2026 года, чемпионата Европы по художественной гимнастике 2027 года, соревнований среди возрастных групп и чемпионат Европы по акробатической и аэробной гимнастике 2027 года, а также чемпионата Европы по мужской и женской спортивной гимнастике 2028 года.

İdman.biz