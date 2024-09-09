Рауф Буняталиев: "Чемпионат страны пройдет на Национальной арене гимнастики"

«В этом году чемпионат Азербайджана, как и ранее Кубок страны, пройдет на Национальной арене гимнастики».

Об этом İdman.biz заявил президент национальной Федерации бодибилдинга и фитнеса (ФБФА) Рауф Буняталиев.

Он подчеркнул, что чемпионат, намеченный на 27 октября, станет для многих спортсменов сборной подготовкой к Кубку мира, который пройдет в конце ноября в Санта-Сусанне (Испания).

«По итогам соревнования сформируется состав на новый сезон, к майскому чемпионату Европы. Там мы вновь намерены выставить большую команду. В чемпионате страны выступят ряд звездных имен и молодые таланты, так что ожидаем серьезную конкуренцию», - сообщил Р.Буняталиев.

Он добавил, что детальная программа соревнования будет утверждена в ближайшее время.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz