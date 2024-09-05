Команда Азербайджана по "TeamGym" выступит в Италии - ФОТО

Команда Азербайджана по «TeamGym» примет участие в международном турнире, который пройдет 6-8 сентября в Линато Сабьядоро (Италия).

Как передает İdman.biz. в состав вошли Адыль Гаджизаде, Нихат Мурадлы, Эльнур Мамедов, Айдын Ализаде, Рамин Дамиров, Расул Ахмедзаде, Мансун Сафаров и Тофиг Алиев.

Они будут выступать под руководством тренеров Хафиза Рзаева, Фаика Рустамова и Шахмурада Гудретли.

В судейском корпусе будет работать Акиф Керимли, а менеджером команды является Инара Исрафилбекова.

Отметим, что выезд в Италию станет подготовкой к домашнему чемпионату Европы, который состоится 16-19 октября.

İdman.biz