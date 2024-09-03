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Пер Шостранд: "На ЕВРО в Баку будет такая атмосфера, что каждый из нас поразится"

Гимнастика
Интервью
3 Сентября 2024 17:55
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Пер Шостранд: "На ЕВРО в Баку будет такая атмосфера, что каждый из нас поразится"

Президент Технического комитета «TeamGym» Европейской гимнастики Пер Шостранд, посетивший Баку, дал интервью пресс-службе национальной федерации.

Как передает İdman.biz, он рассказал о ходе подготовки к чемпионату Европы по этой дисциплине, который пройдет 16-19 октября в нашей столице.

- Как идут последние приготовления к соревнованию?

- Мы провели встречу с Техническим комитетом Европейской гимнастики в Баку. Завершаем подготовку к большому событию здесь, в середине октября. Мы очень воодушевлены и, думаю, готовы.

- Что вы думаете об опыте Федерации гимнастики Азербайджана в организации международных соревнований?

- Мы знаем, что АГФ является устроителем многих соревнований по гимнастике мирового масштаба. Мы также имеем большой организационный опыт с технической стороны. Теперь соревнования «TeamGym» впервые пройдут в Баку - на вашей арене.

- Что можете сказать о фанатах TeamGym? Что им больше всего нравится в этом виде спорта?

- «TeamGym» - очень интересный вид спорта. Он сочетает в себе высокий темп и скорость. На арене создана отличная атмосфера. В середине октября мы увидим здесь много болельщиков. Мы уверены, что через 6 недель здесь будет такая атмосфера, что каждый из нас будет поражен.

- Это ваш первый визит в Азербайджан?

- Лично я несколько раз был в Азербайджане в связи с международными соревнованиями по гимнастике. Однако заседание Технического комитета мы проводим здесь впервые.

- Какое впечатление на вас произвела Национальной гимнастической арене?

- Она очень большая арена. Эта арена отличается своей уникальностью как для тренировок, так и для соревнований, проводимых на платформе «TeamGym». Мы сделаем все, чтобы соревнования прошли гладко. Впервые мне представилась возможность ознакомиться с большой частью этой арены. Он имеет настолько большую площадь, что предназначен не только для зрителей, но и для административной работы, обучения судей и т. д. Поэтому мы очень гордимся тем, что находимся на Национальной арене гимнастики.

- Каковы впечатления от Азербайджана?

- Посещение нового города – - это, конечно, знакомство с новыми людьми и новой культурой. Честно говоря, я очень мало бывал в городе, но вижу, что здесь есть интересная гармония старой и новой архитектуры. Мы также встретили дружелюбных людей, которые с большим энтузиазмом отнеслись к этому событию.

İdman.biz

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