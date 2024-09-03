Азербайджан против 38-ми стран на ЧМ

Оргкомитет чемпионата мира по аэробике, который пройдет 27-29 сентября с участием сборной Азербайджана, объявил о количестве стран-участниц.

Как передает İdman.biz, на мундиаль заявились команды из 39-ти стран. На ковер выйдут 340 гимнастов, включая всех чемпионов мира в мужском зачете с 2014-го и в женском зачете с 2018-го года.

В общей сложности восемь комплектов медалей будут разыграны в Римини в индивидуальных соревнованиях, а также в смешанных парах, трио, группах, аэро-танцах и аэро-степе. Командный рейтинг также будет определен на основе результатов квалификационного раунда.

Также ЧМ станет отборочным к Всемирным Играм, которые пройдут в будущем году в Ченгду (Китай).

Пять лучших стран в соревнованиях смешанных пар, трио, группах и аэробных танцах по итогам квалификационных раундов получат право выступить на Всемирных Играх.

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