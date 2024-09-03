Ноха Абу Шабана: "Вы - одни из лучших в мире. Я поздравляю Азербайджан"

На днях в Баку завершился тренерско-судейский семинар, прошедший под руководством президента Технического Комитета по художественной гимнастики Международной федерации Нохи Абу Шабана.

Как передает İdman.biz, по его завершении она ответила на вопросы пресс-службы национальной федерации.

- Как прошел семинар?

- Это был курс, посвященный изменениям, нововведениям и правилам, связанным с новым олимпийским циклом. Мне было очень интересно поработать с тренерами, узнать их навыки, профессионализм, а также то, насколько они готовы к новым вызовам в своей области.

- Что, по вашему мнению, было самым интересным для участников во время двухдневных семинаров?

- Отмечу, что тренеры и судьи уже готовы. Они освоили новые правила судейства. Они затронули интересующие их вопросы. Было интересно наблюдать, как они начинают работать по новым правилам.

Что можешь сказать о наших спортсменах?

- У вас много перспективных спортсменов. На Олимпиаде в Париже вы показали отличные результаты в групповых командных соревнованиях по гимнастике. У вас хорошие условия для тренировок, вы одни из лучших в мире. Поэтому я поздравляю Азербайджан.

İdman.biz