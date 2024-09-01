Азербайджанские акробаты в двух финалах в Пловдиве - ФОТО

Команда Азербайджана по аэробике принимает участие на турнире “Plovdiv Cup” в Болгарии.

Как передает İdman.biz, по итогам квалификационных выступлений наши спортсмены будут представлены с двух финалах.

В финальную восьмерку пробилась смешанная пара Владимир Долматов - Медина Мустафаева, которые также выступят в финале в составе трио вместе с Диларой Гурбановой.

Для нашего коллектива выезд в Пловдив является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который состоится в конце месяца в Римини (Италия).

İdman.biz