1 Сентября 2024
RU

Азербайджанские акробаты в двух финалах в Пловдиве - ФОТО

Гимнастика
Новости
1 Сентября 2024 14:33
9
Азербайджанские акробаты в двух финалах в Пловдиве - ФОТО

Команда Азербайджана по аэробике принимает участие на турнире “Plovdiv Cup” в Болгарии.

Как передает İdman.biz, по итогам квалификационных выступлений наши спортсмены будут представлены с двух финалах.

В финальную восьмерку пробилась смешанная пара Владимир Долматов - Медина Мустафаева, которые также выступят в финале в составе трио вместе с Диларой Гурбановой.

Для нашего коллектива выезд в Пловдив является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который состоится в конце месяца в Римини (Италия).

İdman.biz

Новости по теме

Цифры чемпионата Team Gym в Баку: 48 команд из 14-ти стран
12:09
Гимнастика

Цифры чемпионата Team Gym в Баку: 48 команд из 14-ти стран

Техком TeamGym в эти дни находится в Баку, где обсуждает с национальной федерацией ход подготовки к ЕВРО
2-й день на тренерско-судейском семинаре по художественной гимнастике - ФОТО
31 Августа 15:22
Гимнастика

2-й день на тренерско-судейском семинаре по художественной гимнастике - ФОТО

Успешно завершился второй день тренерского и судейского семинара по художественной гимнастике в Баку.

"Азербайджан стал 14-й страной, принимающей чемпионат Европы по TeamGym"
31 Августа 13:12
Гимнастика

"Азербайджан стал 14-й страной, принимающей чемпионат Европы по TeamGym"

"Нам приятно, что ЕВРО состоится в Баку"
Глава Техкома по художественной гимнастике начала семинар в Баку - ФОТО
30 Августа 17:30
Гимнастика

Глава Техкома по художественной гимнастике начала семинар в Баку - ФОТО

В Баку началcя тренерский и судейский семинар под руководством главы Технического Комитета по художественной гимнастики Международной федерации Нохи Абу-Шабаны
"Тренировки в Азербайджане - отличная мотивация для моих спортсменов"
30 Августа 13:12
Гимнастика

"Тренировки в Азербайджане - отличная мотивация для моих спортсменов"

"Азербайджан - один из лучших в мире в тамблинге"
Юниорская команда по аэробике выступит на “Plovdiv Cup” - ФОТО
28 Августа 16:48
Гимнастика

Юниорская команда по аэробике выступит на “Plovdiv Cup” - ФОТО

Команда выступит под руководством тренера Мариана Колева

Самое читаемое

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025
29 Августа 21:16
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Команды проведут на основном этапе по восемь игр
Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО
31 Августа 00:43
Париж-2024

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие
30 Августа 15:41
Азербайджанский футбол

Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие

Сегодня состоялась жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы
Париж-2024: Зейналов завоевал бронзовую медаль - ФОТО
29 Августа 21:58
Париж-2024

Париж-2024: Зейналов завоевал бронзовую медаль - ФОТО

Соревнования по паратхэквондо стартовали сегодня на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже