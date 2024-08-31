2-й день на тренерско-судейском семинаре по художественной гимнастике - ФОТО

Успешно завершился второй день тренерского и судейского семинара по художественной гимнастике в Баку.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана.

Под руководством Нохи Абу Шабаны, президента Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики, в мероприятии приняли участие более 60 специалистов при участии члена Технического комитета, спортивного директора Федерации гимнастики Азербайджана Натальи Булановой.

На семинаре были даны рекомендации по новым правилам на следующий олимпийский период, а также проведены практические занятия и дискуссии.

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