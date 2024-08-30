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"Тренировки в Азербайджане - отличная мотивация для моих спортсменов"

Гимнастика
Интервью
30 Августа 2024 13:12
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"Тренировки в Азербайджане - отличная мотивация для моих спортсменов"

Команда Польши по тамблингу находится на сборах в Баку.

Как передает İdman.biz, спортсмены тренируются на Национальной арене гимнастики под руководством тренера Себастьяна Сунделя, который рассказал пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана о текущей подготовке.

«Мы приехали сюда на десятидневный сбор. Нам нравится тренироваться с сильнейшими спортсменами Азербайджана, мы учимся у них техническим элементам. Думаю, мы могли бы многому научиться у ваших тренеров, потому что Азербайджан - один из лучших в мире в тамблинге. Это отличная мотивация для моих спортсменов. Процесс идет хорошо, но, к сожалению, у нас есть травмированные, которые не смогли приехать в Баку», - отметил наставник.

Сундель отдал должное Национальной арене гимнастики:

«Арена отличная. Имеющееся у вас оборудование недоступно в Польше. В тамблинге мы стремимся сделать все возможное, чтобы добиться успеха. Это хорошее место для практики».

Тренер рассказал и о том, что это его не первый визит в Азербайджан: «Приезжаю сюда уже во второй раз. Это первая поездка моих спортсменов в Баку, только один из них участвовал в соревнованиях со мной три года назад».

Сундель поделился и впечатлениям от Баку: «У вас красивый город, люди добрые и честные. Они заботливы и готовы помочь вам, если вам это нужно. Я думаю, что это хорошее место для туристов. Я всем порекомендую приехать сюда, когда вернусь домой».

İdman.biz

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