Юниорская команда по аэробике выступит на “Plovdiv Cup” - ФОТО

Молодежная команда Азербайджана по аэробике примет участие на турнире “Plovdiv Cup”, который пройдет с 30 августа по 1 сентября в Болгарии.
Как передает İdman.biz, в нем выступят Марьям Топчубашева, Сара Алиханлы, Санан Кязимова, заявленные в индивидуальном зачете.
Трио составят Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова и Эвелина Козловская, а в группу вошли все при вышеназванные спортсменки вместе с Марьям Топчубашевой и Сарой Алиханлы.
Команда выступит под руководством тренера Мариана Колева.
В судейском корпусе Азербайджан будет представлен Лалой Гусейновой.
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