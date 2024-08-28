Юниорская команда по аэробике выступит на “Plovdiv Cup” - ФОТО

Молодежная команда Азербайджана по аэробике примет участие на турнире “Plovdiv Cup”, который пройдет с 30 августа по 1 сентября в Болгарии.

Как передает İdman.biz, в нем выступят Марьям Топчубашева, Сара Алиханлы, Санан Кязимова, заявленные в индивидуальном зачете.

Трио составят Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова и Эвелина Козловская, а в группу вошли все при вышеназванные спортсменки вместе с Марьям Топчубашевой и Сарой Алиханлы.

Команда выступит под руководством тренера Мариана Колева.

В судейском корпусе Азербайджан будет представлен Лалой Гусейновой.

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