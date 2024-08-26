27 Августа 2024
RU

Продолжается проект "Спорт для всех" для гимнастов - ФОТО

Гимнастика
Новости
26 Августа 2024 17:58
30
Продолжается проект "Спорт для всех" для гимнастов - ФОТО

В городе Нахчыван продолжаются открытые занятия по гимнастике в рамках проекта «Спорт для всех».

Как сообщает İdman.biz, в течение нескольких недель подряд гимнасты демонстрировали свое мастерство в парке отдыха Cahan AVM.

Более 40 детей приняли участие в открытых упражнениях, организованных Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики при поддержке Исполнительной власти города Нахчыван в рамках вышеупомянутого проекта Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Ими был проведен мастер-класс по художественной гимнастике и «Гимнастика для всех» от главного тренера автономной национальной сборной Хумай Гафаровой, осуществлен тренировочный процесс.

Основная цель мероприятий такого типа - побудить население вести здоровый образ жизни, создать основу для интересного и веселого досуга. «Гимнастика для всех» - это воплощение философии здорового образа жизни и дружбы для людей независимо от возраста, внешности и физических возможностей.

Отметим, что данные тренировки, присоединиться к которым сможет каждый желающий, будут продолжаться каждую субботу (в 19:00) в различных парках отдыха города в зависимости от погодных условий.

İdman.biz

Новости по теме

Тренер сборной Кувейта: "Такая арена - мечта каждого тренера"
26 Августа 16:36
Гимнастика

Тренер сборной Кувейта: "Такая арена - мечта каждого тренера"

"Горжусь вашими гимнастками, они показали хорошие результаты"
Представлены звездные послы ЧМ по аэробике
26 Августа 09:29
Гимнастика

Представлены звездные послы ЧМ по аэробике

Оргкомитет чемпионата мира по аэробике, который пройдет 19-22 сентября в Гимараэше (Португалия) c участием сборной Азербайджана, представил звездных послов
Гимнастки Кувейта на сборах в Баку
24 Августа 16:05
Гимнастика

Гимнастки Кувейта на сборах в Баку

Спортсменки проводят сборы на Национальной арене гимнастики
Ноха Абу Шабана посетит Азербайджан
23 Августа 16:34
Гимнастика

Ноха Абу Шабана посетит Азербайджан

В ходе своего визита в нашу страну она поделится своими ценными знаниями и опытом с местными экспертами
"Team Gym" в Баку в календаре главных гимнастических событий года - ФОТО
23 Августа 10:15
Гимнастика

"Team Gym" в Баку в календаре главных гимнастических событий года - ФОТО

Европейская гимнастика (EG) представила календарь главных соревнований до конца года
Групповая команда провела автограф сессию
22 Августа 18:53
Гимнастика

Групповая команда провела автограф сессию

Команда Азербайджана по групповым упражнениям провела встречу с юными гимнастками

Самое читаемое

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО
24 Августа 09:24
Стрельба из лука

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

"Сердце чемпиона, сила матери"
"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби
24 Августа 15:15
Шахматы

Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился фестиваль "Мастерс" с участием азербайджанских шахматистов
Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО
24 Августа 11:39
Стрельба из лука

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО

"Я верю, что за Рамазановой последуют и другие спортсмены"