Продолжается проект "Спорт для всех" для гимнастов - ФОТО

В городе Нахчыван продолжаются открытые занятия по гимнастике в рамках проекта «Спорт для всех».

Как сообщает İdman.biz, в течение нескольких недель подряд гимнасты демонстрировали свое мастерство в парке отдыха Cahan AVM.

Более 40 детей приняли участие в открытых упражнениях, организованных Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики при поддержке Исполнительной власти города Нахчыван в рамках вышеупомянутого проекта Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Ими был проведен мастер-класс по художественной гимнастике и «Гимнастика для всех» от главного тренера автономной национальной сборной Хумай Гафаровой, осуществлен тренировочный процесс.

Основная цель мероприятий такого типа - побудить население вести здоровый образ жизни, создать основу для интересного и веселого досуга. «Гимнастика для всех» - это воплощение философии здорового образа жизни и дружбы для людей независимо от возраста, внешности и физических возможностей.

Отметим, что данные тренировки, присоединиться к которым сможет каждый желающий, будут продолжаться каждую субботу (в 19:00) в различных парках отдыха города в зависимости от погодных условий.

İdman.biz